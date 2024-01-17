«Ротор» расторг контракты с Бигулаевым и Магомедовым

Волгоградский «Ротор» сегодня, 17 января, официально объявил о расторжении контракта с двумя футболистами — Дэвидом Бигулаевым и Рашидом Магомедовым, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.



Оба игрока перешли в команду еще при прежнем тренере Алексее Стукалове. Бигулаев, ранее выступавший за ставропольское и махачкалинское «Динамо», пополнил ряды «Ротора» в январе 2023 года и в восьми проведенных матчах результативными действиями не отметился. В последние месяцы полузащитник восстанавливался от серьезной травмы и участия во встречах не принимал.









Магомедов стал футболистом «Ротора» перед стартом нынешнего сезона. Рашид за это время успел провести 14 поединков в чемпионате Второй лиги группы «Золото» и в Кубке России, в которых отметился тремя голами и одним результативным пасом. До сине-голубых форвард играл за «Форте» из Таганрога, откуда в зимнее межсезонье в «Ротор» перешел другой нападающий Дмитрий Лаврищев.

