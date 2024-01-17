Спорт

«Ротор» расторг контракты с Бигулаевым и Магомедовым

Спорт 17.01.2024 18:57
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17.01.2024 18:57


Волгоградский «Ротор» сегодня, 17 января, официально объявил о расторжении контракта с двумя футболистами — Дэвидом Бигулаевым и Рашидом Магомедовым, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Оба игрока перешли в команду еще при прежнем тренере Алексее Стукалове. Бигулаев, ранее выступавший за ставропольское  и махачкалинское «Динамо», пополнил ряды «Ротора» в январе 2023 года и в восьми проведенных матчах результативными действиями не отметился. В последние месяцы полузащитник восстанавливался от серьезной травмы и участия во встречах не принимал. 
 


Магомедов стал футболистом «Ротора» перед стартом нынешнего сезона. Рашид за это время успел провести 14 поединков в чемпионате Второй лиги группы «Золото» и в Кубке России, в которых отметился тремя голами и одним результативным пасом. До сине-голубых форвард играл за «Форте» из Таганрога, откуда в зимнее межсезонье в «Ротор» перешел другой нападающий Дмитрий Лаврищев.

 
Фото: СК «Ротор» / VK.com

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