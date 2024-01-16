Расследования

Участникам хищения в Волгограде 460 млн рублей под видом возврата НДС дали от 3 до 5 лет колонии

Расследования 16.01.2024 17:47
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16.01.2024 17:47


Советский районный суд Волгограда сегодня, 16 января, огласил приговор Дмитрию Струкову, Евгению Полежаеву и Татьяне Закировой за мошенничество с незаконным возмещением НДС на сумму более 460 миллионов рублей, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, все трое признаны виновными по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, в составе организованной группы).

Установлено, что фигуранты уголовного дела зарегистрировали юридическое лицо, через которое отчитывались в налоговые органы якобы о понесенных затратах на приобретение сельскохозяйственной продукции у ряда подконтрольных организаций. 

- При помощи многоступенчатой системы фиктивных договорных правоотношений с фирмами-однодневками фигуранты уголовного дела в период с 2011 по 2016 годы совершили хищение бюджетных средств в виде необоснованного возмещения НДС на общую сумму более 460 миллионов рублей, - сообщила Черединина.

На самом деле продукцию они покупали напрямую у сельхозпроизводителей, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, а затем перепродавали.

Суд приговорил генерального директора фирмы Полежаева к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, фактического руководителя Струкова - к 5 годам, а их знакомую Закирову - к 3 годам лишения свободы. Наказание все будут отбывать в колонии общего режима.

Вину все трое не признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. 

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на недвижимое имущество на сумму свыше 110 миллионов рублей.

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