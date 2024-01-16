Коллекторы оставили пенсионерку без денег из-за фейкового долга перед «Ситиматик-Волгоград»

Редакция V102.RU попросила объяснить сложившуюся ситуацию ООО «Ситиматик-Волгоград», куда был направлен соответствующий запрос. И вот какие любопытные подробности выяснились.
Оказывается, ООО «Ситиматик-Волгоград» передало долговые обязательства волгоградцев (если, конечно, они в действительности существуют – Прим. ред. V102.RU) зарегистрированной в Москве компании – ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов», которая за определенное вознаграждение и занимается сейчас «выбиванием» долгов с граждан. Как это происходит, Александра Владимировна Пименова уже поняла на собственном печальном опыте.
Между тем, в ООО «Ситиматик-Волгоград» заявили, что, действительно, передавали коллекторам информацию о задолженности по лицевому счету по адресу Петров Вал Камышинского района, ул. Лебяжинская, 14а. Однако, утверждают в компании, как и другая передаваемая коллекторскому агентству информация имеет отношение исключительно к лицевому счету, а не физическому лицу. А, мол, личные данные гражданина, которого в «Ситиматик-Волгоград» считают должником, коллекторам не передаются. Почему же деньги сняли с добросовестного плательщика, в компании не пояснили.
Кто виноват в случившемся – «Ситиматик-Волгоград» или коллекторы, которые решили взыскать долги с полной тезки ни в чем не провинившейся пенсионерки, или судья, не удостоверившийся в правильности персональных данных «должницы» - постараются выяснить близкие бывшей учительницы Александры Владимировны Пименовой.
Теперь пенсионерке из глубинки Волгоградской области, которой крайне трудно выбраться из станицы из-за бездорожья и снега, предлагают подать заявление в мировой суд об отмене судебного приказа, несколько месяцев потерпеть в ожидании восстановления справедливости, а потом отправить кучу документов в «Ситиматик-Волгоград», чтобы, наконец, незаконно списанная пенсия когда-нибудь вернулась на счет женщины.
– Конечно, мы будем требовать еще и возмещения морального ущерба, нанесенного нашей родственнице, – говорят близки Александры Владимировны. – То, что ее лишили пенсии из-за чьей-то ошибки, по сути, поставило ее на грань жизни и смерти. Хорошо, что у нее есть родные. А, если бы она была одинокой? Когда у тебя ни за что ни про что снимают пенсию, по сути, человека обрекают на смерть от холода и голода. Мы постараемся, чтобы виновные за это ответили.
Напомним, V102.RU неоднократно ранее сообщало о похожих случаях, когда по требованию ООО «Ситиматик-Волгоград» со счетов жителей незаконно снимались денежные средства якобы из-за мусорных долгов. На самом деле компания списывала деньги с добросовестных плательщиков. Еще одним из «любимых» методов работы с «должниками» был тотальный обзвон граждан, которые никакой задолженности перед оператором не имели.
Хотя компания «Ситиматик-Волгоград» уже с 1 августа 2023 года не осуществляет деятельность на территории волгоградского региона, видимо, жителям придется еще долго поминать ее не самым добрым словом.