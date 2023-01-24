Волгоградка лишилась денег из-за фейкового долга за вывоз мусора

Жительница Волгограда Лариса Потапова добилась отмены незаконного судебного приказа, из-за которого она лишилась всех денег на банковской карте. Теперь она хочет вернуть свои деньги обратно, наказать ООО «Ситиматик-Волгоград» за доставленные ей неприятности, а также привлечь внимание властей к деятельности регионального оператора.

– 9 января 2023 года с моей банковской карты вдруг списали деньги – около 1,5 тысячи рублей, все, что было на счете, – рассказала ИА «Высота 102» Лариса. – Когда стала выяснять, что произошло, оказалось, что мировой судья еще 28 декабря 2022 года издал судебный приказ о взыскании с меня денежных средств вместе с пеней в размере около 3 тысяч 343 рублей за то, что я якобы задолжала ООО «Ситиматик-Волгоград» за вывоз мусора. Я была, мягко говоря, удивлена, ведь никаких долгов у меня перед регоператором не было и нет!

Выяснилось, что «Ситиматик-Волгоград» предъявил Ларисе счет за комнату в трехкомнатной квартире по ул. Дзержинского, 28. Нюанс заключался в том, что Лариса Потапова еще в 2016 году продала эту жилплощадь и никакого отношения к долгам новых собственников не имела.

Женщину возмутило и то обстоятельство, что она ничего не знала о поданном в мировой суд участка №114 заявлении регоператора и не получала на руки никакого судебного приказа.

– Мне удалось отменить судебный приказ, теперь с нетерпением жду, когда судебные приставы сработают так же быстро и ловко и вернут мне незаконно списанные деньги, – говорит Лариса. – Еще я в судебном участке встретила несколько человек, которые пришли с такой же проблемой – и с них сняли незаконно деньги по требованию «Ситиматик-Волгоград». И люди тоже об этом узнали постфактум.

По мнению Ларисы Потаповой, власть должна отреагировать на незаконные факты списания с волгоградцев несуществующих долгов за вывоз мусора.

– Чтобы доказать, что я ничего не должна «Ситиматик-Волгоград», мне пришлось потратить не один день, собрать справки, выписки, другие документы, – возмущается волгоградка. – Я вынуждена была пропустить работу, не говоря уже о том, что изрядно нервничала и переживала. Почему за ошибки регоператора, который пользуется, видимо, устаревшей информационной базой, должны расплачиваться добросовестные плательщики?