На юге Волгограда посетителю пивбара распороли живот

Конфликт с поножовщиной, в результате которого пострадал 39-летний мужчина, произошел в пивном баре в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, пострадавший отдыхал в этом питейном заведении, но в какой-то момент у него возник конфликт с 36-летним знакомым.

- Подозреваемый достал нож и нанес оппоненту удар в область живота. С приникающим колото-резаным ранением потерпевший доставлен в медучреждение, - сообщили в главке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По сведениям информагентства, происшествие случилось в пивном баре «Три кабана» на улице Гремячинской.