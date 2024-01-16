Здравоохранение

В Волгоградской области в 2 раза взлетела заболеваемость внебольничной пневмонией

Здравоохранение 16.01.2024 13:22
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16.01.2024 13:22


В Волгоградской области за вторую неделю 2024 года по сравнению с началом 2024 года на 94% выросло количество случаев внебольничной пневмонии. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовал региональный Роспотребнадзор. А по сравнению с концом 2023 года количество таких случаев увеличилось на 15%.
В регионе также наблюдается традиционный после длительных праздников рост числа обращений граждан с респираторными симптомами в медучреждения региона. Число обращений на 2-й календарной неделе – на 42% выше, чем на предыдущей неделе и на 3% ниже по сравнению с  последней неделей декабря.
В регионе продолжают циркулировать риновирус, РС-вирус, метапневмовирус, аденовирус и вирусы гриппа типа А и COVID-19. А вот заболеваемость COVID-19 пошли вниз. Диагноз подтвердился у 320 человек, что  в 2 раза меньше допраздничной предновогодней недели. 
Напомним, V102.RU сообщало о том, что на базе областной клинической больницы №3 развернут дополнительные койки для пациентов с внебольничной пневмонией. В облкомздраве объяснили это решение сезонным ростом заболеваемости.   

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