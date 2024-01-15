В облбольницу №3 в Волгограде массово повезут пациентов с пневмонией





В Волгограде ресурсы областной клинической больницы №3 направят на борьбу с внебольничной пневмонией. На базе лечебного учреждения развернут койки для пациентов из северных и центральных районов. Соответствующее решение, сообщает ИА «Высота 102», принято комитетом здравоохранения Волгоградской области.

По сведениям облздрава, данная мера обусловлена сезонным ростом заболеваемости пневмонией среди жителей Волгограда и области. Однако о том, что облбольница №3 будет перепрофилирована под инфекционный госпиталь не идет и речи – в учреждении откроют терапевтические койки.

– Развертывание дополнительных терапевтических коек в осенне-зимний период для лечения пациентов с пневмониями — ежегодная плановая работа комитета здравоохранения, – пояснили в ведомстве ответ на запрос ИА «Высота 102». – Ежегодно в холодный период количество пациентов с внебольничными пневмониями растет. Течение болезни может быть от легкого до тяжелого, поэтому важно иметь резерв коечного фонда для возможности незамедлительного оказания помощи таким пациентам в условиях стационара, обеспечить круглосуточное наблюдение медиков.

По словам медиков, наращивание коек для пациентов с пневмонией позволит контролировать течение болезни и своевременно корректировать терапию.

Почему терапевтические койки открывают именно на базе облбольницы №3? К такому решению, говорят чиновники, они пришли, принимая во внимание ряд факторов.

– Открытие таких терапевтических коек в больнице № 3 обусловлено достаточной коечной мощностью учреждения и наличием отдельно стоящих зданий. По маршрутизации она охватывает северные и центральные районы Волгограда. Ранее такой резерв создан для жителей южных районов города, – поясняют в облздраве.

Здесь также добавляют, что открытие дополнительных мест позволит в случае роста заболеваемости не переполнять инфекционные госпитали больными пневмоний, сохранив тем самым объемы медпомощи пациентам с другими инфекционными заболеваниями. Что касается медицинской помощи по узким направлениям (неврология, кардиология и др.), то, утверждают в облздраве, пациенты будут или уже направлены в другие медучреждения.

– Пациенты медучреждений, на базе которых развернуты койки для лечения внебольничной пневмонии, продолжают получать всю необходимую узкоспециализированную помощь в других организациях, – резюмируют чиновники.

Отметим, что в Волгоградской области за последние три года удалось отладить четкий алгоритм действий, направленный на предотвращение распространения заболеваний. Заблаговременное развертывание дополнительного коечного фонда, уверены специалисты, позволит избежать ситуаций с нехваткой мест в стационарах в случае нежелательного роста заболеваемости.