Под Волгоградом горе-косметолог сделала пациентку слепой на один глаз уколом красоты





Уголовное дело об оказании небезопасных косметологических услуг в Волгоградской области возбуждено в отношении 37-летней женщины, передает V102.RU. Как сообщили в СУ СКР по региону, ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

По версии следствия, подозреваемая оказывала платные косметологические услуги не имея лицензии на осуществление такой деятельности.

- После того, как подозреваемая провела обратившейся к ней жительнице Волжского инвазивную процедуру с целью коррекции мимических морщин лба и межбровной области, у потерпевшей утратил зрительную функцию один глаз, - рассказали в региональном СУ СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области