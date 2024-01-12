Всех котов в хуторе Волгоградской области отправили на вакцинацию

Происшествия 12.01.2024 08:27
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12.01.2024 08:27
В хуторе Покручинский Кумылженского района Волгоградской области введен карантин из-за подтвержденного случая бешенства. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на приказ регионального комитета ветеринарии. В ведомстве пояснили, что смертельная инфекция была обнаружена у дворовой кошки.Согласно плану мероприятия по предотвращению распространения бешенства, на территории населенного пункта, специалисты проведут дератизацию и дезинфекцию мест, где был обнаружен труп домашнего питомца. Также все животные в хуторе будут привиты от бешенства.
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