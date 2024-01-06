Врачи больницы Фишера удалили осколки из ноги участника СВО

Врачи больницы имени Фишера в Волжском прооперировали участника СВО и спасли ему ногу. Как рассказали V102.RU в медучреждении, 26-летний мужчина получил два ранения при выполнении задачи в зоне боевых действий. На стационарное лечение мужчина поступил с гранулирующей раной правой голени. Врачи-хирурги провели операцию, в ходе которой удалили осколки и провели аутодермопластику.
- Аутодермопластика свободным лоскутом - это операция, направленная на закрытие раневого дефекта путем перемещения свободного кожного лоскута с собственной донорской области на рану
, – пояснил Сергей Якупов, заведующий отделением гнойной хирургии.
Пациент перенес операцию без осложнений. Сейчас он уже выписан и продолжает восстанавливаться дома.
Фото из архива V102.RU