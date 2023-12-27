«Может, ее волк покусал?»: под Волгоградом бешенством заразилась домашняя собака

Ранее также сообщалось о нападении шакала на домашнюю собаку в одном из сел Николаевского района Волгоградской области.
Происшествия 27.12.2023 15:06
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27.12.2023 15:06
Ранее также сообщалось о нападении шакала на домашнюю собаку в одном из сел Николаевского района Волгоградской области.
На территории Калача-на-Дону и Ильевского сельского поселения Волгоградской области введен карантин из-за бешенства. Как сообщает V102.RU со ссылкой, опубликовано соответствующее постановление администрации Волгоградской области. В региональном комитете ветеринарии пояснили, что смертельная инфекция обнаружена у домашней собаки, которая находилась на самовыгуле. Предположительно, домашнего питомца могло покусать дикое животное. Профильные службы проводят все необходимые мероприятия, предусмотренные в таких случаях.Напомним, V102.RU сообщало о нападении 21 декабря волка на жительницу станицы Островская Даниловского района. Женщина попала в больницу с травмами. 25 декабря по результатам исследований установили, что дикое животное было больно бешенством. С этого же дня в станице был введен карантин.
Ранее также сообщалось о нападении шакала на домашнюю собаку в одном из сел Николаевского района Волгоградской области.
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