Жительницу станицы Волгоградской области покусал бешеный волк





В станице Островская Даниловского района волк напал на местную жительницу. Зверь, как оказалось, был болен смертельной инфекцией – бешенством. Об этом сообщили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области.



– Специалисты проводят все необходимые мероприятия, – пояснили в ведомстве.

Отметим, что шокирующий случай произошел в станице Островская 21 декабря. Волк атаковал женщину во дворе ее дома. Как рассказали V102.RU в администрации Островского сельского поселения, женщина решила узнать, почему так сильно лают собаки, и увидела, как на щенков нападает огромный зверь. Она попыталась отбить их от волка, но озверевшее животное вцепилось ей в руку. Спасли женщину соседи, которым удалось застрелить волка.



Пострадавшую женщину госпитализировали, еще до получения результатов исследования трупа убитого животного она стала получать вакцину против бешенства.



В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что состояние 46-летней женщины стабильное.

- Она получает медицинскую помощь в условиях хирургического отделения Даниловской ЦРБ, - пояснили в облкомздраве.

В сельском поселении отметили, что ранее случаев нападения волков на людей в станице не было.

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