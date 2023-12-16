









В селе Левчуновка Николаевского района Волгоградской области жертвой оголодавшего шакала едва не стала домашняя собака. Сельчанам удалось снять на видео, как дикий зверь во дворе частного дома пытался напасть на собаку, спрятавшуюся в будке.

В селе Левчуновка Николаевского района Волгоградской области жертвой оголодавшего шакала едва не стала домашняя собака. Сельчанам удалось снять на видео, как дикий зверь во дворе частного дома пытался напасть на собаку, спрятавшуюся в будке.

В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области V102.RU пояснили, что в регионе проходят мероприятия по регулированию численности шакалов, а также контролируется ситуация с бешенством.

В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области V102.RU пояснили, что в регионе проходят мероприятия по регулированию численности шакалов, а также контролируется ситуация с бешенством.

- В целях предотвращения возникновения и распространения опасных болезней у диких животных (в том числе бешенства), облкомприроды организовано регулярное обследование закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения по обнаружению павших животных и животных с признаками заболевания. В случае выявления падежа информация направляется специалистам ветеринарной службы Волгоградской области и оказывается содействие в отборе проб для исследования на опасные болезни животных, - пояснили в ведомстве.

По результатам государственного учета также принимаются решения о регулировании численности плотоядных животных. В частности, по состоянию на 30 ноября добыты 338 особей лисицы, 131 особь шакала и 23 особей волка, добавили в облкомприроды. - пояснили в ведомстве.По результатам государственного учета также принимаются решения о регулировании численности плотоядных животных. В частности, по состоянию на 30 ноября добыты 338 особей лисицы, 131 особь шакала и 23 особей волка, добавили в облкомприроды.

Видео читателей V102.RU



После неудавшейся попытки схватить домашнего питомцы шакал ретировался, перепрыгнув через ограду.Как рассказали V102.RU местные жители, в этом селе, а также в соседних населенных пунктах уже неоднократно фиксировались случаи нападения шакалов на домашнюю скотину и питомцев. Дикие звери заходят в села в поисках пропитания и нередко их добычей становились, помимо кошек и собак, домашняя птица, а также некрупный скот.говорят людиЕще в одном селе Бережновка Николаевского района люди по той же причине стараются не выходить из дома, особенно по вечерам.- рассказали сельчане.