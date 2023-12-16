Происшествия

«Режут скот и птицу»: в селе под Волгоградом голодный шакал среди бела дня напал на собаку

Происшествия 16.12.2023 18:58
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16.12.2023 18:58




В селе Левчуновка Николаевского района Волгоградской области жертвой оголодавшего шакала едва не стала домашняя собака. Сельчанам удалось снять на видео, как дикий зверь во дворе частного дома пытался напасть на собаку, спрятавшуюся в будке.
После неудавшейся попытки схватить домашнего питомцы шакал ретировался, перепрыгнув через ограду.
Как рассказали V102.RU местные жители, в этом селе, а также в соседних населенных пунктах уже неоднократно фиксировались случаи нападения шакалов на домашнюю скотину и питомцев. Дикие звери заходят в села в поисках пропитания и нередко их добычей становились, помимо кошек и собак, домашняя птица, а также некрупный скот.
- Пока, слава Богу, на людей они не нападают, - говорят люди. – Но, конечно, страшновато становится. Шакалы даже среди бела дня забегают в села. А, если, не дай Бог, ребенок будет идти? Да они и бешенством могут болеть.
Еще в одном селе Бережновка Николаевского района люди по той же причине стараются не выходить из дома, особенно по вечерам.
- Учитывая, что в селе горит всего один фонарь, жители боятся даже дверь во двор вечером открывать, не то, чтобы на улицу выходить, - рассказали сельчане.
В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области V102.RU пояснили, что в регионе проходят мероприятия по регулированию численности шакалов, а также контролируется ситуация с бешенством.
- В целях предотвращения возникновения и распространения опасных болезней у диких животных (в том числе бешенства), облкомприроды организовано регулярное обследование закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения по обнаружению павших животных и животных с признаками заболевания. В случае выявления падежа информация направляется специалистам ветеринарной службы Волгоградской области и оказывается содействие в отборе проб для исследования на опасные болезни животных, - пояснили в ведомстве.
По результатам государственного учета также принимаются решения о регулировании численности плотоядных животных. В частности, по состоянию на 30 ноября  добыты 338 особей лисицы, 131 особь шакала и 23 особей волка, добавили в облкомприроды.
Видео читателей V102.RU

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