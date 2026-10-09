



В Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух иномарок. Автомобили не смогли поделить перекрёсток на участке Второй продольной магистрали в границах ул. Рославльской. Последствия столкновения очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, одна из машин получила серьёзные повреждения, полностью лишившись с левой стороны входных дверей. На месте работала реанимация.

Отметим, в ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что в аварию попали Daewoo Nexia и Mitsubishi Lancer. Пострадавших в ДТП нет.

Фото: Волгоград / max.ru