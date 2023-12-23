Ему было 25 лет. У Альберта остались жена и семилетняя дочь. Похороны спортсмена состоятся 24 декабря в городе Волжский Волгоградской области.
- Федерация бокса России приносит соболезнования семье и близким нашего спортсмена. Весь боксерский мир скорбит вместе с вами. Федерация возьмет на себя все расходы и поможет семье боксёра! – говорится в некрологе.
Альберт родился в Волгограде, в возрасте 6 лет переехал в Волжский, а в 9 лет начал серьезно заниматься боксом. В 14 лет спортсмен попал в сборную страны. Альберт мечтал открыть свой зал, где мог бы тренировать других спортсменов.
В ГИБДД Краснодарского края сообщили подробности трагедии.
- 21 декабря 2023 года около 03:00 в районе 18-го километра автодороги «г.Краснодар - г.Ейск» произошло ДТП, в результате которого погиб 1 человек. По предварительным данным 25-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», не избрал безопасную скорость движения, допустил наезд на дорожное ограждение парапетного типа, после чего произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия водитель от полученных травм погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - говорилось в сводке.
Фото Альберта Родионова VK.com, ГИБДД Краснодарского края/t.me