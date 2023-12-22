Расследования

Угарный газ из кафе на улице Чуйкова убил арендатора квартиры в Волгограде

Расследования 22.12.2023 15:05
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22.12.2023 15:05


В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту смерти 32-летнего приезжего из Московской области, тело которого было обнаружено два дня назад в арендованной им квартире в центре города, передает V102.RU. 

Как сообщили  в СУ СКР по Волгоградской области, причиной смерти мужчины стал угарный газ, который поступал по вентиляционному каналу из кафе, расположенного по соседству.

Установлено, что 19 декабря мужчина приехал в Волгоград и заселился в арендованную квартиру на улице Чуйкова. Труп мужчины был обнаружен 20 декабря.

- За стеной помещения ванной комнаты располагается кафе, которое оборудовано мощной принудительной вентиляцией, подведенной к тому же вентиляционному каналу, что и ванная комната. В результате неправильной проектировки и установки системы вентиляции в кафе угарный газ при включенной газовой колонке скапливался в ванной комнате, что и явилось причиной смерти мужчины, - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На данный момент известно, что система вентиляции в кафе устанавливалась около 6 лет назад в ходе ремонта. Проектировкой системы вентиляции занималась одна из коммерческих организаций, оказывающих услуги в данной сфере. Сотрудниками территориального подразделения СКР в организации уже изъята вся документация.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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