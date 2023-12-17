SHOT: задержан участник волгоградской ОПГ Кадина за совершенное 19 лет назад убийство

Правоохранители задержали в Саратове участника волгоградской ОПГ Дениса Назаренко, который был в международном розыске за совершенное 19 лет назад двойное убийство. Об этом, как передает V102.RU, сообщает сегодня, 17 декабря, телеграм-канал SHOT.

45-летний Назаренко, по данным SHOT, все это время прятался на съемных квартирах, которые регулярно менял.

- В 2004 году Денис Назаренко входил в состав ОПГ Кадина — известного криминального авторитета Волгограда Владимира Кадина. В феврале того года он застрелил из охотничьего ружья «Сайга» возле бара двух безработных и еще двоих тяжело ранил. После этого Назаренко скрылся с места преступления. На следующий день против него завели дело по статье «Убийство» и объявили в федеральный, а затем и международный розыск. Но найти Назаренко не получалось, - сообщает телеграм-канал.

В ходе допроса Назаренко сознался в содеянном. Теперь его ждет суд.

Напомним, авторитетный бизнесмен Владимир Кадин был застрелен киллером на летней площадке ресторана в Волгограде в августе 2011 года.