Депутаты облдумы ограничились скромным торжеством в волгоградском ДЮЦе





Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 15 декабря, отмечают 30 лет со дня основания парламента. Юбилейная и красивая дата, казалось бы, сама по себе велела провести масштабное торжество с продолжением в ресторане. Однако, как сообщает ИА «Высота 102», на деле все оказалось иначе – праздничный день парламентарии провели в стенах городского ДЮЦа.

Отметим, что проведение торжественного собрания по случаю юбилейной для Волгоградской областной думы даты не анонсировалось пресс-службой парламента, а журналисты региональных СМИ не были приглашены на мероприятие для его освещения. О том, что что-то интересное намечается в ДЮЦе, можно было догадываться лишь по тому, что воспитанников детского центра еще накануне попросили проходить в здание с заднего входа.

– Вчера нам разослали сообщение о том, что с 13.00 до 17.00 вход будет со старой вахты, – сообщают волгоградские родители.

И действительно, как удалось узнать корреспондентам ИА «Высота 102», торжественное собрание ныне действующих депутатов, а также их коллег-«ветеранов» стартовало в зале ДЮЦа около 14.00.

– Никаких походов в ресторан не было и не будет, – рассказал информагентству один из приглашенных на торжество участников. – Все, что запланировано на сегодня, ограничивается лишь официальной частью и концертом в детском центре. Был ли фуршет, не было ли, – сие мне неизвестно.

Добавим, что до сих пор на сайте регионального парламента не опубликовано ни одного фото с торжества, хотя новость о юбилее недавно все-таки разместили.