В Волго-Ахтубинской пойме досрочно расчистили 9 озер и ерик Сахарный

В целом, показатель работ по расчистке водных объектов Волго-Ахтубинской поймы в рамках нацпроекта «Экология» в 2023 году превышен в 4,4 раза: вместо запланированных к восстановлению 26,8 км ериков и озер расчищено более 117 км. Во многом такого результата удалось достичь благодаря выделению в этом году Росводресурсами волгоградскому региону дополнительных средств на реализацию мероприятий. Деньги были направлены в том числе на строительство еще 10 водопропускных сооружений.
Работа по строительству, ранее запланированная на 2024 год, уже активно ведется. Новые сооружения планируется сдать в эксплуатацию в начале следующего года. Таким образом, благодаря перераспределенным средствам вместо 4 запланированных к строительству на этот год водопропускных сооружений появилась возможность возвести 14.
Всего на сегодняшний день в пойме восстановлено 77 ериков и озер из 93, запланированных к сдаче к концу следующего года, и построено 60 из 74 водопропускных сооружений.
Напомним, на сегодняшней прямой линии Президент РФ Владимир Путин высказался о проблеме обмеления Волги и отметил, что работа по сохранению великой русской реки будет продолжена.