Экология

В Волго-Ахтубинской пойме досрочно расчистили 9 озер и ерик Сахарный

Экология 14.12.2023 13:37
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14.12.2023 13:37


В Волго-Ахтубинской пойме досрочно завершены работы по расчистке сразу десяти водных объектов. Благодаря выстроенной работе с Росводресурсами, подрядными организациями проекты, рассчитанные на два года, удалось реализовать в течение одного, рассказали V102.RU в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
От мусора, валежника, сухостоя были освобождены озера Замора, Чахонное, Бакланы, Митяево, Двойничное, Казачка, Шинкарка, Горелое и Гатка, а также ерик Сахарный. Общая протяженность расчистки составила 38,5 км.
В целом, показатель работ по расчистке водных объектов Волго-Ахтубинской поймы в рамках нацпроекта «Экология» в 2023 году превышен в 4,4 раза: вместо запланированных к восстановлению 26,8 км ериков и озер расчищено более 117 км. Во многом такого результата удалось достичь благодаря выделению в этом году Росводресурсами волгоградскому региону дополнительных средств на реализацию мероприятий. Деньги были направлены в том числе на строительство еще 10 водопропускных сооружений.
Работа по строительству, ранее запланированная на 2024 год, уже активно ведется. Новые сооружения планируется сдать в эксплуатацию в начале следующего года. Таким образом, благодаря перераспределенным средствам вместо 4 запланированных к строительству на этот год водопропускных сооружений появилась возможность возвести 14.
Всего на сегодняшний день в пойме восстановлено 77 ериков и озер из 93, запланированных к сдаче к концу следующего года, и построено 60 из 74 водопропускных сооружений.
Напомним, на сегодняшней прямой линии Президент РФ Владимир Путин высказался о проблеме обмеления Волги и  отметил, что работа по сохранению великой русской реки будет продолжена.
В  2025 году стартует новый этап работ по восстановлению Волго-Ахтубинской поймы: планируется расчистить еще около 20 водных объектов поймы, построить 64 новых ВПС, а также построить масштабный комплекс ГТС с мини-гидроэлектростанций и обводным каналом для дополнительного обводнения реки Ахтубы и поймы вне зависимости от сбросов Волжской ГЭС. 
Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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