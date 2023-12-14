На прямой линии с Путиным подняли тему обмеления Волги

Общество 14.12.2023 13:13
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14.12.2023 13:13
Правительство РФ знает о проблемах, связанных с обмелением Волги, заявил президент России Владимир Путин на сегодняшней пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.
- Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях, - отметил глава государства, комментируя ситуацию с Куйбышевским водохранилищем, с которым столкнулись жители регионов Поволжья из-за спуска воды в низовья Волги.
- Эти вопросы известны, и поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Но проблемы, конечно, есть, согласен, - сказал Путин, подводя итоги года.
- Я надеюсь, что этого все-таки не произойдет, - заключил он, касаясь темы обмеления Волги.
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