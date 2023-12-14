Иностранец из-за грязной лужи ограбил доставщика еды в Волгограде

Дзержинский районный суд Волгограда осудил 20-летнего иностранца за нападение на доставщика еды. Как сообщает V102.RU, поводом для совершения дерзкого налета стал надуманный повод и грязная лужа.

— Ислам О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — С осужденного в пользу потерпевшего взыскана сумма причиненного ущерба в размере 15 000 рублей. Подсудимый в суде полностью признал вину и раскаялся. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Установлено, что в августе 2023 года возле дома по улице Землячки Ислам О. заметил незнакомого ему юношу, который доставлял продукты питания из интернет-магазина «Самокат». Подойдя к нему, 20-летний молодой человек выказал недовольство тем, что последний, проезжая мимо на велосипеде, якобы обрызгал его водой из лужи. Курьер пояснил, что не помнит такого и спокойно зашел в подъезд. Злоумышленник дождался, когда курьер снова окажется на улице и, угрожая ему раскладным ножом, похитил 15 000 рублей, после чего скрылся, а деньги потратил на свои нужды.

Известно, что по делу проходил уроженец Кабардино-Балкарской Республики.

Фото: архив ИА «Высота 102»