В аэропорту Волгограда изъяли 106 кг драгоценных рогов

Сотрудники аэропорта Волгограда при досмотре почтовых отправлений обнаружили в грузовом терминале четыре посылки с подозрительным содержимым. Как сообщили V102.RU в Волгоградской транспортной прокуратуре, в коробках находились рога сайгака - парнокопытного млекопитающего, занесенного в Красную книгу РФ.

В общей сложности было обнаружено 106 кг рогов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, приобретение, хранение, перевозка, пересылка особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Отметим, что рога сайгака считаются драгоценным материалом, который широко используют в восточной медицине и косметологии.