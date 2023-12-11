В Волгограде коммерсанта обвиняют в отравлении угарным газом семьи

В Волгограде технический директор коммерческой организации обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, фигурант, являясь техническим директором коммерческой организации, на основании заключенного договора выполнял генеральный подряд по строительству объекта на ул. им. Клементины Черчилль в Волгограде.



– В целях своевременной сдачи объекта и получения прибыли, до начала установки отопительных котлов фигурант не заключил договор с подрядной организацией на выполнение работ по герметизации шахт дымохода. Вследствие ненадлежащей установки и работы газового котла, в одной из квартир скопился поступавший из дымоходной шахты угарный газ, – пояснили в следственном управлении.



Результатом этого стало отравление угарным газом проживавшей в квартире семьи, в том числе двоих малолетних детей.

