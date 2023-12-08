В Волгограде в четвертый раз провалился ремонт НЭТа за 489 миллионов

В Волгограде уже в четвертый раз не удалось найти подрядчика на реконструкцию Нового экспериментального театра. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, аукцион на оказание услуг по ремонту и реставрацию здания театра накануне был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.Ранее, напомним, V102.RU сообщало о трех безуспешных попытках приступить ко второму этапу реконструкции Нового экспериментального театра. В ноябре 2022 года, когда был объявлен первый аукцион, не нашлось желающих взяться за работу стоимостью в 489 миллионов рублей. На второй аукцион было подано две заявки, однако члены комиссии сочли их не соответствующими выдвинутым требованиям. Третий раз аукцион провели в августе 2023 года, однако также безуспешно – его признали не состоявшимся из-за отсутствия участников.Напомним, весной 2022 года был закончен ремонт театра в рамках первого этапа. Строители выполнили усиление и гидроизоляцию фундамента, отремонтировали кровельное покрытие, обновили фасад и колонны, а также заменили наружные инженерные сети. В ходе ремонта были отреставрированы скульптуры трех муз на портике и львов во внутреннем дворике. Также специалисты восстановили лепнину и установили подсветку.