Борьба с коррупцией

В Волгограде в четвертый раз провалился ремонт НЭТа за 489 миллионов

Борьба с коррупцией 08.12.2023 10:26
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08.12.2023 10:26


В Волгограде уже в четвертый раз не удалось найти подрядчика на реконструкцию Нового экспериментального театра. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, аукцион на оказание услуг по ремонту и реставрацию здания театра накануне был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о трех безуспешных попытках приступить ко второму этапу реконструкции Нового экспериментального театра. В ноябре 2022 года, когда был объявлен первый аукцион, не нашлось желающих взяться за работу стоимостью в 489 миллионов рублей. На второй аукцион было подано две заявки, однако члены комиссии сочли их не соответствующими выдвинутым требованиям. Третий раз аукцион провели в августе 2023 года, однако также безуспешно – его признали не состоявшимся из-за отсутствия участников.
Напомним, весной 2022 года был закончен ремонт театра в рамках первого этапа. Строители выполнили усиление и гидроизоляцию фундамента, отремонтировали кровельное покрытие, обновили фасад и колонны,  а также заменили наружные инженерные сети. В ходе ремонта были отреставрированы скульптуры трех муз на портике и львов во внутреннем дворике. Также специалисты восстановили лепнину и установили подсветку.
В рамках второго этапа ланировалось  выполнить комплекс различных работ в театре – укрепить конструкции,  скульптуры, привести в порядок декоративные элементы, отреставрировать потолочные росписи, паркетные полы, заменить внутренние системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, установить современную  пожарную сигнализацию, охранное видеонаблюдение. Помещения театра и подходы к нему должны были оборудовать  элементами доступной среды  для маломобильных групп населения, а для жителей с нарушениями слуха установить локальную индукционную систему. Также в рамках реконструкции подразумевалось обновить  все сценическое оборудование и аппаратуру. 
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Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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