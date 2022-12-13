Общество

«Не дотянули»: комиссия отклонила всех претендентов на реставрацию НЭТ в Волгограде

Общество 13.12.2022 19:45
0
13.12.2022 19:45



Повторный аукцион на продолжение реконструкции Нового экспериментального театра за 489,6 миллиона рублей снова не состоялся. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоговый протокол конкурсной комиссии, все заявки претендентов были отклонены по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки . Решение члены комиссии приняли единогласно. 
Всего на конкурс было подано две заявки.
Ранее, напомним, электронный аукцион также был признан несостоявшимся, так как желающих выиграть крупный подряд тогда не оказалось. 
Первый этап реконструкции НЭТа завершился в мае 2022 года. Подрядчик привел в порядок фундамент, фасад, кровлю, а также скульптуры на крыше и во внутреннем дворике. До конца 2024 года планируется провести второй этап реконструкции театра. В частности, предстоит укрепить конструкции,  скульптуры, привести в порядок декоративные элементы, отреставрировать потолочные росписи, паркетные полы, заменить внутренние системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, установить современную  пожарную сигнализацию, охранное видеонаблюдение.
Помещения театра и подходы к нему оборудуют элементами доступной среды  для маломобильных групп населения, а для жителей с нарушениями слуха установят локальную индукционную систему. Также в рамках реконструкции хотят обновить все сценическое оборудование и аппаратуру.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.12.2022 21:23
Общество 13.12.2022 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 20:59
Общество 13.12.2022 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 17:53
Общество 13.12.2022 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 16:01
Общество 13.12.2022 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 15:37
Общество 13.12.2022 15:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.12.2022 15:16
Общество 13.12.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 15:02
Общество 13.12.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 14:41
Общество 13.12.2022 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 13:52
Общество 13.12.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 12:27
Общество 13.12.2022 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 10:48
Общество 13.12.2022 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 09:32
Общество 13.12.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 09:25
Общество 13.12.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2022 08:18
Общество 13.12.2022 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 21:58
Общество 12.12.2022 21:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:23
Обновленный Т-34 и улица Дзержинского в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
20:59
На новогодние праздники назначили пять дополнительных поездов Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
20:30
Влетевший в столб кроссовер в Волжском попал на видеоСмотреть фотографии
20:00
Обвиняемого в многомиллионной афере Михаила Калонкина оставили в СИЗОСмотреть фотографии
19:45
«Не дотянули»: комиссия отклонила всех претендентов на реставрацию НЭТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
Токсичные кучки: поля в стройотходах и бетонной жиже обнаружили у строящегося ЖК в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:38
Укушенного обезьяной 7-летнего ребенка взяли под наблюдениеСмотреть фотографии
17:53
Волгоградцев предупредили о гололеде на трассах регионаСмотреть фотографии
17:42
«Вину так и не признал»: в Волгограде ленивого пристава осудили за алиментщиков-«призраков»Смотреть фотографии
17:19
Жуткая авария под Волгоградом: «Мазду» разворотило при столкновении со столбомСмотреть фотографии
17:14
Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагамиСмотреть фотографии
16:12
«Сработала сигнализация»: самолет рейса Пермь – Волгоград прервал взлет из-за неисправностиСмотреть фотографии
16:06
«Подрезали крылья»: УФАС запретило московской фирме рассылать волгоградцам двойники квитанций на оплату ЖКХСмотреть фотографии
16:05
Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:01
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Волгоградской области превышен на 28%Смотреть фотографии
15:37
Каждый шестой волгоградец тратит свыше 3 тысяч рублей в месяц на чаевыеСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде мать и годовалый ребенок отравились грибамиСмотреть фотографии
15:02
Новогодние мультфильмы с сурдопереводом покажут слабослышащим детям из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:02
«Шуганулся – и давай чудить»: атаковавшая рыбаков енотовидная собака Федор взорвала СетьСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде стартовала сборка новогодних елок: скоро они появятся в ЦПКиО и возле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
14:02
«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призовСмотреть фотографии
13:52
Вдове фронтовика после публикации ИА «Высота 102» вернули отоплениеСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде ревнивец угрожал убить свою женщину вилкойСмотреть фотографии
12:34
Цифровое детство: «Ростелеком» выступил партнером областного фестиваля для школьников «Умный город»Смотреть фотографии
12:32
Убийца 23-летнего IT-специалиста попросился домой из СИЗО в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
Мощи священномученика Николая Попова перенесут в Александро-Невский собор ВолгоградаСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде обвиняемых в убийстве IT-специалиста оставили в СИЗО до 3 апреляСмотреть фотографии
11:36
Одного задержали, второй — умер: в Волгограде спустя четверть века раскрыли жестокое убийствоСмотреть фотографии
11:31
Легче формула — меньше риск последействияСмотреть фотографии
11:22
Волгоградская область вошла в тройку регионов РФ с самым низким уровнем безработицыСмотреть фотографии
 