«Не дотянули»: комиссия отклонила всех претендентов на реставрацию НЭТ в Волгограде









Повторный аукцион на продолжение реконструкции Нового экспериментального театра за 489,6 миллиона рублей снова не состоялся. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоговый протокол конкурсной комиссии, все заявки претендентов были отклонены по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки . Решение члены комиссии приняли единогласно.

Всего на конкурс было подано две заявки.

Ранее, напомним , электронный аукцион также был признан несостоявшимся, так как желающих выиграть крупный подряд тогда не оказалось.

Первый этап реконструкции НЭТа завершился в мае 2022 года. Подрядчик привел в порядок фундамент, фасад, кровлю, а также скульптуры на крыше и во внутреннем дворике. До конца 2024 года планируется провести второй этап реконструкции театра. В частности, предстоит укрепить конструкции, скульптуры, привести в порядок декоративные элементы, отреставрировать потолочные росписи, паркетные полы, заменить внутренние системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, установить современную пожарную сигнализацию, охранное видеонаблюдение.

Помещения театра и подходы к нему оборудуют элементами доступной среды для маломобильных групп населения, а для жителей с нарушениями слуха установят локальную индукционную систему. Также в рамках реконструкции хотят обновить все сценическое оборудование и аппаратуру.





Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»