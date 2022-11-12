Борьба с коррупцией

"На НЭТ желающих нет": конкурс на реставрацию театра за полмиллиарда в Волгограде провалился из-за отсутствия заявок

Борьба с коррупцией 12.11.2022 13:47
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12.11.2022 13:47



Ни одной заявки не было подано на открытый конкурс на оказание услуг по  продолжению реконструкции НЭТа в рамках второго этапа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, по этой причине закупку признали несостоявшейся.

Напомним, начальная цена контракта на проведение этих работ составляла 489 миллионов рублей. Поиск исполнителя  второго этапа капитального ремонта исторического здания объявило ГКУ «Управление капитального строительства Волгоградской области».

До конца 2024 года планировалось  выполнить комплекс различных работ в театре– укрепить конструкции,  скульптуры, привести в порядок декоративные элементы, отреставрировать потолочные росписи, паркетные полы, заменить внутренние системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, установить современную  пожарную сигнализацию, охранное видеонаблюдение.

Помещения театра и подходы к нему должны были оборудовать  элементами доступной среды  для маломобильных групп населения, а для жителей с нарушениями слуха установить локальную индукционную систему. Также в рамках реконструкции планировалось обновить  все сценическое оборудование и аппаратуру.

Первый этап реконструкции НЭТа завершился весной этого года. Строители выполнили усиление и гидроизоляцию фундамента, отремонтировали кровлю, обновили фасад и колонны, произвели замену наружных инженерных сетей, благоустроили территорию. Также были отреставрированы ряд скульптур   на портике и  во внутреннем дворе. На фасаде здания, являющегося объектом культурного наследия, была установлена система архитектурного освещения, подчеркивающая красоту театра в темное время суток.

Кстати, трехметровые статуи муз реставрировались под  контролем столичных специалистов. Скульптуры, установленные в 1952 году,  заметно обветшали и частично разрушились.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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