В Волгограде в третий раз провалился аукцион на реконструкцию НЭТ за полмиллиарда





В Волгограде с третьего раза вновь не удалось найти подрядчика на реконструкцию Нового экспериментального театра. Как сообщает V10.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на аукцион и на этот раз не было подано ни одной заявки. В Волгограде с третьего раза вновь не удалось найти подрядчика на реконструкцию Нового экспериментального театра. Как сообщает V10.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на аукцион и на этот раз не было подано ни одной заявки.

Напомним, весной 2022 года был закончен ремонт театра в рамках первого этапа. Строители выполнили усиление и гидроизоляцию фундамента, отремонтировали кровельное покрытие, обновили фасад и колонны, а также заменили наружные инженерные сети. В ходе ремонта были отреставрированы скульптуры трех муз на портике и львов во внутреннем дворике. Также специалисты восстановили лепнину и установили подсветку.

Напомним, весной 2022 года был закончен ремонт театра в рамках первого этапа. Строители выполнили усиление и гидроизоляцию фундамента, отремонтировали кровельное покрытие, обновили фасад и колонны, а также заменили наружные инженерные сети. В ходе ремонта были отреставрированы скульптуры трех муз на портике и львов во внутреннем дворике. Также специалисты восстановили лепнину и установили подсветку.

В ноябре прошлого года был объявлен аукцион на проведение второго этапа. Однако тогда он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.Через месяц была предпринята еще одна попытка найти подрядчика, но двух претендентов отклонили из-за несоответствия выдвигаемым к подрядчику требований.

В ноябре прошлого года был объявлен аукцион на проведение второго этапа. Однако тогда он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.Через месяц была предпринята еще одна попытка найти подрядчика, но двух претендентов отклонили из-за несоответствия выдвигаемым к подрядчику требований.

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Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»



Начальная цена контракта на проведение работ по капитальному ремонту театра в рамках второго этапа составляла 489 миллионов рублей. Заказчиком являлось ГКУ «Управление капитального строительства Волгоградской области».Планировалось выполнить комплекс различных работ в театре – укрепить конструкции, скульптуры, привести в порядок декоративные элементы, отреставрировать потолочные росписи, паркетные полы, заменить внутренние системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, установить современную пожарную сигнализацию, охранное видеонаблюдение.Помещения театра и подходы к нему должны были оборудовать элементами доступной среды для маломобильных групп населения, а для жителей с нарушениями слуха установить локальную индукционную систему. Также в рамках реконструкции планировалось обновить все сценическое оборудование и аппаратуру.