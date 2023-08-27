Борьба с коррупцией

В Волгограде в третий раз провалился аукцион на реконструкцию НЭТ за полмиллиарда

Борьба с коррупцией 27.08.2023 18:10
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27.08.2023 18:10


В Волгограде с третьего раза вновь не удалось найти подрядчика на реконструкцию Нового экспериментального театра. Как сообщает V10.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на аукцион и на этот раз не было подано ни одной заявки.
Начальная цена контракта на проведение работ по капитальному ремонту театра в рамках второго этапа составляла  489 миллионов рублей. Заказчиком являлось ГКУ «Управление капитального строительства Волгоградской области».
Планировалось  выполнить комплекс различных работ в театре – укрепить конструкции,  скульптуры, привести в порядок декоративные элементы, отреставрировать потолочные росписи, паркетные полы, заменить внутренние системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, установить современную  пожарную сигнализацию, охранное видеонаблюдение.
Помещения театра и подходы к нему должны были оборудовать  элементами доступной среды  для маломобильных групп населения, а для жителей с нарушениями слуха установить локальную индукционную систему. Также в рамках реконструкции планировалось обновить  все сценическое оборудование и аппаратуру.
Напомним, весной 2022 года был закончен ремонт театра в рамках первого этапа. Строители выполнили усиление и гидроизоляцию фундамента, отремонтировали кровельное покрытие, обновили фасад и колонны,  а также заменили наружные инженерные сети. В ходе ремонта были отреставрированы скульптуры трех муз на портике и львов во внутреннем дворике. Также специалисты восстановили лепнину и установили подсветку.
В ноябре прошлого года был объявлен аукцион на проведение второго этапа. Однако тогда он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.Через месяц была предпринята еще одна попытка найти подрядчика, но двух претендентов отклонили из-за несоответствия выдвигаемым к подрядчику требований.
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"На НЭТ желающих нет": конкурс на реставрацию театра за полмиллиарда в Волгограде провалился из-за отсутствия заявок

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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