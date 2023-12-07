Расследования

Подозреваемого в убийстве волгоградца топором задержали в Москве

Расследования 07.12.2023 14:44
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07.12.2023 14:44


Следователи СК задержали в Москве 30-летнего подозреваемого в убийстве жителя Волгоградской области, которое произошло летом текущего года, передает V102.RU.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, совместно с оперативными сотрудниками МВД местонахождение предполагаемого фигуранта удалось установить в Москве, откуда он был доставлен в Волгоград.

Тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 31 августа текущего года на берегу реки Чертолейка хутора Разуваев Ольховского района Волгоградской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что погибший был разнорабочим в одном из животноводческих хозяйств. Последний раз там его видели 21 августа совместно с его 30-летним ранее судимым знакомым, который работал в соседнем хозяйстве. В этой связи у следствия были основания полагать, что именно этот знакомый может быть причастен к убийству.


На допросе задержанный во всем сознался. Он рассказал, что 21 августа в процессе совместного распития спиртного возник конфликт. Он взят топор и нанес 45-летнему приятелю один удар в голову. Тело он перенес на берег реки.

Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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