В ЦПКиО Волгограда раскрыли тайну белоснежного льда

В Центральном парке культуры и отдыха для придания яркой белизны льду на катке в процессе подготовки его обязательно красят. Данные работы, по информации ЦПКиО, проходят в эти дни перед открытием.

– Специалисты уже залили первый слой льда и приступили к его покраске. Краску на покрытие наносят в несколько слоев, она сохранит свой белоснежный цвет на протяжении всего сезона, – рассказали в парке. – Когда краска высохнет, рабочие нарастят еще несколько слоев льда.

Заливка катка ведется в ЦПКиО в непрерывном режиме в несколько смен.

– Ледовое покрытие будет состоять из трех слоев общей толщиной порядка 10 см., – уточняют сотрудники парка.

Впервые в этом году лед на катке ЦПКиО будет подсвечиваться – пиксельная подсветка уже смонтирована вокруг островков и будет сиять под ледовым покрытием в разных режимах.