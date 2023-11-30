Расследования

Прокрутивший «иностранную» аферу экс-следователь из Волгограда идет под суд

Расследования 30.11.2023 11:12
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30.11.2023 11:12


Обвиняемый в служебном подлоге и мошенничестве на сумму более миллиона рублей 28-летний экс-следователь одного из отделов полиции идет под суд в Волгограде, сообщает V102.RU. 

— Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СК РФ региону завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) — пять эпизодов, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) — пять эпизодов, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Фигурант дела по ходатайству следствия содержится под стражей. 

По версии следствия, с сентября 2020 года по апрель 2023 года фигурант дела, будучи следователем ОВД, вносил в изготовленные им постановления об оплате работы переводчиков по уголовным делам, ложные сведения. Тем самым он сознательно завышал объем проведенной переводчиком работы.

Как только деньги поступали на счет переводчиков, теперь уже бывший сотрудник МВД рассказывал удивительную историю об ошибочно начисленной плате с необходимости вернуть разницу. Деньги предприимчивый экс-следователь обещал перечислить в финансовый отдел. 

Напомним, что как уточнили в волгоградском следкоме, переводчики передали фигуранту за неполные три года более 1,1 миллиона рублей. Как стало известно журналистам «Высоты 102», экс-сотрудник полиции делал бизнес на переводах с таджикского и азербайджанского. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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