Расследования

Трудности перевода. Экс-полицейский незаконно заработал полмиллиона на иностранных языках

Расследования 03.07.2023 12:35
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03.07.2023 12:35


В Волгограде теперь уже бывший сотрудник МВД провернул аферу с переводами по уголовным делам. Как сообщает V102.RU, экс-полицейский вносил «левые» данные в постановления, завышая объем выполненных переводчиками работ, а излишки денег за оплаченные услуги забирал себе. 

— Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) — 3 эпизода и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) — 3 эпизода, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — По ходатайству следствия фигурант содержится под стражей. 

Уточняется, что основанием для возбуждения дела стали материалы, представленные сотрудниками службы безопасности регионального главка МВД.

Следствием установлено, что с сентября 2020 года по апрель 2023 года фигурант дела, будучи следователем территориального отдела полиции, вносил в изготовленные им постановления об оплате работы переводчиков по уголовным делам, ложные сведения. Тем самым он сознательно завышал объем проведенной переводчиком работы.

Как только деньги поступали на счет переводчиков, экс-следователь рассказывал удивительную историю о ошибочно начисленной плате с необходимости вернуть разницу. Деньги предприимчивый бывший сотрудник обещал перечислить в финотдел. Всего с сентября 2020 года фигурант дела прибрал к своим рукам около 490 000 рублей.  

Как стало известно журналистам «Высоты 102», экс-сотрудник полиции делал бизнес на переводах с таджикского и азербайджанского. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь пояснили, что в апреле 2023 года по результатам проведенной служебной проверки сотрудник был уволен из ОВД. 

— При подтверждении вины, бывший сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, — добавили в региональном главке МВД. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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