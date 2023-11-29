Расследования

Два лайнера ушли на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде

Расследования 29.11.2023 13:36
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29.11.2023 13:36


Направлявшиеся из Москвы пассажирские самолеты авиакомпаний «Россия» и «Сибирь» ушли на запасной аэродром в Саратове из-за  густого тумана в Волгограде. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград. 

– Сегодня, 29 ноября, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Волгоградской области на запасной аэродром аэропорта Саратов ушли рейсы FV6415 авиакомпании Россия и S72141 авиакомпании Сибирь, следовавшие из Москвы, – сообщила официальный представитель аэропорта Волгограда Анастасия Голодова. 

По ее словам, из Саратова в Волгоград самолет «России» должен прибыть в 14.05, «Сибири» – в 14.40.  Вылет в Москву из Волгограда – в 14.45 и 15.10 соответственно. 

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