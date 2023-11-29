Два лайнера ушли на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде

Направлявшиеся из Москвы пассажирские самолеты авиакомпаний «Россия» и «Сибирь» ушли на запасной аэродром в Саратове из-за густого тумана в Волгограде. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград.

– Сегодня, 29 ноября, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Волгоградской области на запасной аэродром аэропорта Саратов ушли рейсы FV6415 авиакомпании Россия и S72141 авиакомпании Сибирь, следовавшие из Москвы, – сообщила официальный представитель аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

По ее словам, из Саратова в Волгоград самолет «России» должен прибыть в 14.05, «Сибири» – в 14.40. Вылет в Москву из Волгограда – в 14.45 и 15.10 соответственно.