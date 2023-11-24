Здравоохранение

В Волжском впервые пересадили печень 16-летней девушке

Здравоохранение 24.11.2023 08:35
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24.11.2023 08:35


Операцию провели специалисты НМИЦ ТИО Шумакова в Волжском. Пациентка чувствует себя хорошо, ее готовят к выписке, рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.
У юной пациентки из Ленинского района диагностировали цирроз печени. И операция была для нее единственным шансом выжить.

По данным волгоградских врачей, операцию девушка перенесла хорошо. Сейчас специалисты подбирают оптимальную терапию для реабилитации подростка.
В целом с момента открытия клиники в 2020 году специалисты провели 148 операций по пересадке органов. Только в 2023 году врачи выполнили 40 трансплантаций почек, 8 трансплантаций сердца и 14 трансплантаций печени.  
Фото комитета здравоохранения Волгоградской области

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