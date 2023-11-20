Расследования

Волгоградку осудят за смертельные побои ребенка в алкогольном угаре

Расследования 20.11.2023 10:49
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20.11.2023 10:49


Перед судом в Волгограде предстанет 36-летняя женщина по обвинению в избиении своего годовалого сына, который скончался от побоев, передает V102.RU.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных  ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Преступление в отношении ребенка было совершено в августе прошлого года.

По версии следствия, пьяная мать, которой не понравилось поведение сына, нанесла малышу не менее четырех ударов, в том числе по голове. Мальчика госпитализировали и через какое-то время он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Также установлено, фигуранта уголовного дела, распивая спиртное в компании знакомых, избила 47-летнего мужчину. Она нанесла ему не менее 38 ударов руками и ногами в различные части тела. От полученных травм пострадавший скончался. Тело мужчины женщина вынесла к соседнему дому. В этом ей помог сожитель.

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