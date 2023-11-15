Глава Городища Шельменков не смог выйти из волгоградского СИЗО

Апелляционная инстанция оставила без изменения меру пресечения Виталию Шельменкову, которого в октябре текущего года задержали за взятку и поместили в СИЗО, передает V102.RU.

- Защитник Шельменкова просил отменить постановление суда, ссылаясь на то, что подозреваемый ранее не судим, скрываться от следствия и суда не намерен. Проверив представленные материалы и обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции оставил без изменения избранную в отношении Виталия Шельменкова меру пресечения, - сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Напомним, что Шельменков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Размер незаконного вознаграждения составил 108 тысяч рублей.

Как ранее сообщало СУ СКР по Волгоградской области, по делу проходят подозреваемыми Виталий Шельменков и Евгений Сурков, который ранее занимал должность заместителя директора МБУ «Комбинат благоустройства» и был депутатом Городищенской городской думы.

Следствием установлено, что в 2019 году подозреваемый, являясь директором МБУ, предложил своему заму на регулярной основе заключать с ним договоры оказания услуг по выпуску автотранспорта, числящегося на балансе предприятия. При этом автомобили не проверялись должным образом, а директор должен был получать 50% от цены договоров. Заместитель на заманчивое предложение ответил согласием.

Сурков дал показания на своего бывшего руководителя. В настоящий момент он находится дома.

Шельменкова суд заключил под стражу до 16 декабря 2023 года.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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