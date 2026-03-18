Сегодня, 18 марта, Волжский городской суд в Волгоградской области признал экстремисткой организацию КОБРа и наложил запрет на ее деятельность в регионе.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, с соответствующим иском к Волгоградскому региональному отделению Комитета безопасности России Всероссийского общественного объединения (без образования юридического лица) «Комитет безопасности России» (КОБРа) обратилось управление Минюста России по Волгоградской области.

Согласно материалам дела, членами КОБРы были Шнайдер, Гайворонский, Лаврентьев и Дорофеев, которые с конца 2021 года по 27 июля 2022-го вели экстремистскую деятельность на территории Волгоградской области. Сообщники, как отмечается, готовились к смене власти в Российской Федерации путем восстановления СССР насильственными методами, в том числе ведением с применением оружия боевых действий, вооруженного сопротивления властям РФ, а также совершением насильственных действий в отношении представителей российской власти.

Противоправную деятельность КОБРы пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

Волгоградский городской суд в сентябре 2023 года осудил Гайворонского, Дорофеева и Лаврентьева, за публичные призывы к экстремисткой деятельности (ч. 1 ст. 280) и участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). В декабре 2023 года Шнайдеру вынесли приговор за организацию экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ).

Волжский городской суд при вынесении решения учел эти приговоры, признав, что этого достаточно для признания деятельности Волгоградского реготделения КОБРа экстремистской. Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.





