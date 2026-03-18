



В Руднянском районе Волгоградской области власти готовятся к ремонту ещё одного участка региональной дорожно-транспортной сети. Специалисты объявили о поиске подрядной организации, готовой отремонтировать 11-километровый подъезд от автомобильной дороги «Рудня – Даниловка» к селу Громки.

Специалистам предстоит отфрезеровать старый асфальт на повреждённых участках, в случае необходимости восстановить песчаную подушку и щебёночное основание дороги, уложить новый асфальт толщиной до 8 сантиметров. Обновление дороги предполагается произвести методом карт, когда плотно фрезеруется хоть и не на всём протяжении проезжей части, но на достаточно больших отрезках.

Также специалистам необходимо будет привести уклон дороги в норму, восстановить обочины, примыкания, прочистить водопропускные трубы. Отдельное внимание будет уделено остановкам. В рамках контракта шесть из них будут обновлены. Здесь запланирован ремонт покрытия посадочных площадок, а также замена трёх павильонов.

Для обеспечения безопасности движения предусмотрена установка барьерных ограждений, знаков и нанесение на асфальт дорожной разметки.

Отметим, на эти цели из регионального бюджета выделено 311,7 млн рублей. Подрядчик будет отобран по итогу открытого аукциона в начале апреля. Сдать объект исполнителю предстоит к 1 июня 2027 года.

