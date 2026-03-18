Бывшего замначальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Руслана Тоймухамедова, которого ранее приговорили к 1,5 года колонии-поселения за хищения из ставропольского бюджета, освободили от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности преследования.

Как сообщает «Коммерсантъ», такое решение принял Ставропольский краевой суд, рассмотрев жалобу 43-летнего экс-полковника на приговор. Тоймухамедов полностью признал вину и возместил причиненный ущерб в сумме 2,25 млн рублей.

В сентябре 2019 года Руслан Тоймухамедов и экс-руководитель Фонда поддержки предпринимательства Ставропольского края Елена Самарина, как уточняет издание, вступили в преступный сговор с целью хищения средств из бюджета, выделенного министерством экономического развития на международную выставку и бизнес-миссию в Турции и Туркменистане.

Ранее сообщалось, что преступная схема была реализована в период профессиональной деятельности Тоймухамедова, предшествующий его назначению шефом волгоградской полиции.

Как установило следствие, в смету они включили фиктивных участников. Сама поездка не состоялась, но Тоймухамедов и Самарина сделали фальшивые отчеты о расходовании средств. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Тоймухамедова задержали на рабочем месте в волгоградском Главке полиции и поместили в СИЗО 19 мая 2025 года. В основу обвинения легли материалы, собранные ставропольским управлением ФСБ России. Приговор эс-главе волгоградской полиции вынес Ленинский райсуд Ставрополя в декабре 2025 года.





