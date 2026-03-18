Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 Минздрав предложил отправлять к психологу не планирующих рожать женщин
В России женщин, которые по каким-либо причинам не планируют ребенка, предложили отправлять к психологу. Такую рекомендацию выдал Минздрав РФ, передает ТАСС с ссылкой на документ.  – При указании «0»...
 Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в...
«Ротор» (Волгоград) – «Факел» (Воронеж): расклады, прогнозы и ставки

20 марта в 19:30 на «Волгоград Арене» развернётся одно из ключевых сражений 25‑го тура Первой лиги: «Ротор» против «Факела». Волгоградцы, стремящиеся вернуться в зону стыковых матчей, примут на своём поле грозного соперника – лидера турнира, не проигрывающего уже семь матчей подряд. Матч обещает быть жарким, ведь на кону не просто три очка, а возможность укрепить свои позиции: если воронежцы имеют запас прочности, то для хозяев победа – значит очень много и может заметно изменить турнирные расклады в чемпионате.

«Ротор», играя дома, стремится прервать неудачную серию: после зимней паузы команда трижды сыграла вничью со счётом 1:1, а общая серия без побед достигла уже шести матчей. При этом волгоградцы сохраняют шансы подняться выше в таблице – сейчас клуб занимает седьмое место с 33 очками и отстаёт от зоны стыковых матчей всего на четыре очка.

Дополнительным стимулом служит и надёжность обороны: «Ротор» пропустил лишь семь мячей в 14 матчах – один из лучших показателей в лиге. В текущих соревнованиях «Ротор» провёл дома 11 игр, забив 16 мячей (в среднем 1.45 за игру) и пропустив семь (в среднем 0.64 за игру).

Гости подходят к игре в статусе лидера чемпионата. У «Факела» солидный актив: 16 побед, четыре ничьи и всего три поражения в 23 матчах, отрыв от второго места – семь очков. К тому же у воронежцев есть игра в запасе (перенесённый матч 23‑го тура против «Нефтехимика»), а беспроигрышная серия команды насчитывает уже семь встреч. Команда провела в гостях 11 игр, забив 12 мячей (в среднем 1.09 за игру), а пропустив – восемь (0.73 в среднем за игру). 

Противостояние «Ротора» и «Факела» традиционно получается напряжённым. В матче первого круга, прошедшем в Воронеже, волгоградцы потерпели крупное поражение — 0:4. Однако в целом баланс последних пяти очных встреч не выглядит односторонним: «Факел» выиграл трижды, «Ротор» – однажды, ещё один матч завершился вничью.

Букмекеры при победе «Факела» дают 2,15 к одному: команда на ходу, в статусе безоговорочного лидера и в отличной форме. За ничью – коэффициент 2,9 к одному: «Ротор» переживает не лучшие времена, есть проблемы с результативностью, но домашняя арена и мотивация могут сыграть свою роль. Если выиграет «Ротора», то ставка вырастает до 3,7 к одному: вариант менее вероятен, но возможен, если волгоградцы сумеют эффективно использовать контратаки и ошибки соперника.

Специалисты взвесив все варианты развития событий считают, что «Факел» выглядит более вероятным победителем. Но команда Парфёнова готова преподнести сюрприз. Выиграть будет сложно, а вот привычная ничья является наиболее вероятным исходом – 1:1.

Александр Веселовский

18.03.2026 12:30
