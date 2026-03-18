«Ротор» (Волгоград) – «Факел» (Воронеж): расклады, прогнозы и ставки





20 марта в 19:30 на «Волгоград Арене» развернётся одно из ключевых сражений 25‑го тура Первой лиги: «Ротор» против «Факела». Волгоградцы, стремящиеся вернуться в зону стыковых матчей, примут на своём поле грозного соперника – лидера турнира, не проигрывающего уже семь матчей подряд. Матч обещает быть жарким, ведь на кону не просто три очка, а возможность укрепить свои позиции: если воронежцы имеют запас прочности, то для хозяев победа – значит очень много и может заметно изменить турнирные расклады в чемпионате.

«Ротор», играя дома, стремится прервать неудачную серию: после зимней паузы команда трижды сыграла вничью со счётом 1:1, а общая серия без побед достигла уже шести матчей. При этом волгоградцы сохраняют шансы подняться выше в таблице – сейчас клуб занимает седьмое место с 33 очками и отстаёт от зоны стыковых матчей всего на четыре очка.

Дополнительным стимулом служит и надёжность обороны: «Ротор» пропустил лишь семь мячей в 14 матчах – один из лучших показателей в лиге. В текущих соревнованиях «Ротор» провёл дома 11 игр, забив 16 мячей (в среднем 1.45 за игру) и пропустив семь (в среднем 0.64 за игру).

Гости подходят к игре в статусе лидера чемпионата. У «Факела» солидный актив: 16 побед, четыре ничьи и всего три поражения в 23 матчах, отрыв от второго места – семь очков. К тому же у воронежцев есть игра в запасе (перенесённый матч 23‑го тура против «Нефтехимика»), а беспроигрышная серия команды насчитывает уже семь встреч. Команда провела в гостях 11 игр, забив 12 мячей (в среднем 1.09 за игру), а пропустив – восемь (0.73 в среднем за игру).

Противостояние «Ротора» и «Факела» традиционно получается напряжённым. В матче первого круга, прошедшем в Воронеже, волгоградцы потерпели крупное поражение — 0:4. Однако в целом баланс последних пяти очных встреч не выглядит односторонним: «Факел» выиграл трижды, «Ротор» – однажды, ещё один матч завершился вничью.

Букмекеры при победе «Факела» дают 2,15 к одному: команда на ходу, в статусе безоговорочного лидера и в отличной форме. За ничью – коэффициент 2,9 к одному: «Ротор» переживает не лучшие времена, есть проблемы с результативностью, но домашняя арена и мотивация могут сыграть свою роль. Если выиграет «Ротора», то ставка вырастает до 3,7 к одному: вариант менее вероятен, но возможен, если волгоградцы сумеют эффективно использовать контратаки и ошибки соперника.

Специалисты взвесив все варианты развития событий считают, что «Факел» выглядит более вероятным победителем. Но команда Парфёнова готова преподнести сюрприз. Выиграть будет сложно, а вот привычная ничья является наиболее вероятным исходом – 1:1.

Александр Веселовский