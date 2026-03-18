



В Минобороны прокомментировали звуки взрывов, которые вторые сутки беспокоят жителей Волгограда и близлежащих населённых пунктов. По данным Южного военного округа, сильные хлопки связаны с учениями, которые проходят в окрестностях Волжского на площадке 187-го учебного центра инженерных войск.

- На полигоне воинской части сейчас идут учения военнослужащих по призыву. С 17 марта начались практические занятия по взрывному делу. Отрабатывать нормативы бойцы будут до конца недели, поэтому звуки взрывов могут быть слышны на протяжении ещё нескольких дней, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО.

В военном ведомстве обратили внимание, что хлопки опасности для гражданского населения не несут и попросили жителей и гостей Волгоградской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Напомним, жалобы от волгоградцев на сильные звуки взрывов в течение 17 и 18 марта поступали со всех, даже самых отдалённых районов Волгограда. Объяснить происходящее оперативно не смогли ни в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, ни в облком безопасности населения, ни в администрации Волгограда, ни в районных штабах ГО ЧС. Из-за отсутствия достоверной информации по городу начали распространяться далёкие от реальности слухи и домыслы напуганных граждан.

