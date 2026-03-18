Мосгорсуд оставил в заточении трех волгоградских чиновников





Мосгорсуд оставил без изменения решение Мещанского районного суда о продлении ареста трех волгоградских чиновников. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда. Заседание состоялось сегодня, 18 марта. Дарья Казанкова, Ирина Панина и Алексей Сивокоз ранее просили изменить арест на другую, не связанную с лишением свободы, меру пресечения, однако суд оставил их в СИЗО.



Напомним, глава облкомприроды Алексей Сивокоз, бывшая заместитель этого ведомства Ирина Панина, а также начальник правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова были задержаны в Волгограде 17 декабря 2025 года. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.



Троицу привезли в столицу и поместили в СИЗО. Впоследствии их содержание под стражей в феврале 2026 года было продлено. Подробности дела, возбужденного в отношении волгоградских чиновников, не разглашаются, а материалы судебных заседаний по мере пресечения засекречены.

