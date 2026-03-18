Пугающий грохот вновь услышали жители Волгограда 18 марта





Сегодня, 18 марта, жители Волгограда вновь жалуются на похожие на взрывы звуки. Как сообщили волгоградцы, вновь грохот слышен в Центральном и Краснооктябрьском районах.

Напомним, 17 марта оглушительные звуки слышали жители Краснооктябрьского, Дзержинского и Тракторозаводского районов Волгограда. Горожане выдвигали разные версии происхождения данного шума, однако ни в одном из профильных ведомств не пояснили его происхождение. Единственное, что уточняли в мэрии Волгограда, – звуки не представляют угрозы для населения.

Сегодня, по информации читателей ИА «Высота 102», звуки снова доносятся со стороны Заволжья.