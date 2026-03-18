Степень озеленения городов назвали в Волгоградстате





На конец 2025 года общая площадь городских земель Волгоградской области в пределах городской черты составила 186,6 тыс. га. По данным Волгоградстата, из них застроены 100,1 тыс. га, или 53,6%. Зелеными насаждениями занято 16,4% от общей площади городских земель.

Общая протяженность улиц, проездов, набережных в регионе на конец 2025 года составила 6131,9 км, мостов и путепроводов – 163,3 тыс. кв. метров.



В 2025 году для уборки городских территорий и вывоза коммунальных отходов было использовано 607 единиц специальной техники, включая арендованные. Механизированная уборка проходила на площади 170,4 млн кв. метров.



