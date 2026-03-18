В Ростовской области пожары унесли жизни двоих пенсионеров





В Ростовской области за минувшие сутки погибли сразу два пенсионера. Как сообщает «Привет-Ростов» со ссылкой на региональное управление МЧС, трагедии произошли в областном центре и Таганроге.

Утром на пульт спасателей пришла информация о возгорании в частном жилом массиве на ул. Вечность посёлка Греческие Роты Таганрога. Несмотря на оперативную реакцию специалистов, пламя успело охватить 20 кв. метров. В тушении были задействованы три спецавтомобиля и 12 пожарных.

После ликвидации горения и осмотра помещений специалисты обнаружили тело 70-летней женщины. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание проводки или неосторожное обращение с огнём.

Ещё один инцидент произошёл в Ростове-на-Дону на бульваре Комарова. Здесь пламя бушевало на шестом этаже одного из панельных домов. Оно охватило жилую комнату. В тушении были задействованы семь автомобилей и 17 спасателей. Во время пожара был полностью эвакуирован подъезд МКД. Кроме того, сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры и передали медикам 59-летнюю женщину. У неё был диагностирован инфаркт. 83-летний муж ростовчанки был впоследствии найден мёртвым. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области