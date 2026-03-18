Волгоградские хирурги провели мастер-классы для врачей на передовой





Челюстно-лицевой хирург из Волгограда Роман Стасюк вместе с коллегами провёл занятия с медиками, работающими на Донбассе. В свободное время специалисты обучили прифронтовых врачей сшивать сосуды, выполнять шинирование челюсти и работать с костями лицевого скелета.

Соответствующими теоретическими знаниями ещё со студенческой скамьи владеют многие медработники, однако реальный опыт взаимодействия с такими травмами имеется далеко не у всех специалистов.

В числе участников мастер-класса были урологи, травматологи и хирурги разного профиля. Для наглядности в занятиях использовались те же медицинские инструменты, которые распространены в фронтовых условиях.

Отметим, помимо обучения волгоградские медики с позывными Архангел, Эверест, Красавчик, Харон, Космос и Шахматист ежедневно помогают раненым бойцам получить качественную медицинскую помощь.

