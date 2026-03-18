Волгоград стал одним из неблагоприятных городов для аллергиков





Волгоград занял второе место среди городов-миллионников по поиску аллергологов в интернете. Как рассказали аналитики Яндекса, в феврале 2026 года количество подобных запросов в городе-герое увеличилось на 25% по сравнению с прошлогодними показателями.

Помимо Волгограда в топ также вошли Казань и Воронеж. Самым безопасным для аллергиков городом стал Новосибирск — здесь про специалистов спрашивают на 80% реже, чем в Волгограде.

Самое большое количество запросов приходится на весну, поскольку начинается сезон цветения растений, являющихся возбудителями аллергии. Самым безопасным для аллергиков сезоном стала осень.

