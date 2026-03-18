Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в...
 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
Силовики надели наручники на директора УК «Сигма-Юг» в Волгограде

Расследования 18.03.2026 10:55
В Волгограде в коррупционном преступлении подозревается директор управляющей компании «Сигма-Юг». Силовики накануне ворвались в частный дом Тимофея Бирюкова, надели на него наручники и увезли на допрос. Его задержали в рамках ст. 91 УПК РФ при силовой поддержке бойцов специального подразделения. 

Как сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативные мероприятия провели сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Волгограду. На директора УК вышли в ходе расследования уголовного дела по факту получения начальником одного из отделов администрации Тракторозаводского района от руководства одной из управляющих компаний незаконного денежного вознаграждения за общее покровительство деятельности и не привлечение к административной ответственности.

- Установлено, что 44-летний генеральный директор одной из управляющих компаний в период с мая по октябрь 2025 года передал ему незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство деятельности, - прокомментировали в Главке.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Проведены обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты и электронные носители, содержащие сведения, имеющие значение для расследования уголовного дела.

ООО «Сигма-Юг» управляет почти двухстами домами в Волгограде. На ее работу неоднократно жаловались горожане, есть и решения судов, обязывающих управляющую компанию соблюдать лицензионные требовавания по содержанию общедомового имущества.

Так, в начале этого года в доме №104 по ул. Еременко затопило сточными водами цокольный этаж. Люди задыхались от жуткого запаха фекалий, но это не стало поводом для сотрудников УК прервать новогодние каникулы и устранить аварию.

Весной 2025 года Центральный районный суд Волгограда удовлетворил требования управления РПН к ООО «Сигма-Юг», обязав компанию провести дезинфекцию в местах общего имущества в доме №23 по ул. Штеменко – потравить грызунов и насекомых, с которыми устали бороться жильцы.

Летом 2024 года после ливня из-за дырявой кровли  затопило девятиэтажку по улице Бажова, 7. Вода текла до первого этажа, заливая электрощитки. Жильцы тогда жаловались, что сотрудники управляющей компании ООО «Сигма-Юг»  не спешат устранять проблему.

В марте 2024 года в доме №72 по ул. Репина, которым управляет «Сигма-Юг» произошел инцидент, связанный с резкой остановкой кабины во время спуска с верхних этажей. В результате 15-летняя девочка получила травмы.

«Сигма-Юг» управляла домом №9 по улице Титова, где в 2023 году произошел взрыв газа в одной из квартир, после чего он был расселен. 

Управляющая компания отвечает и за дом №6 по улице Батова, который пострадал от прилета осколков украинского БПЛА. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области


