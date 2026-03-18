



В Волжском Волгоградской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина минувшей осенью случайно убил постучавшего в дверь незнакомца.

- 29 ноября 2025 года фигурант уголовного дела находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Услышав стук в дверь, мужчина вышел и увидел неизвестного ему гражданина, который пытался зайти в квартиру. Без выяснения причин поведения незнакомца обвиняемый толкнул его, - сообщили в надзорном ведомстве.

Толчок оказался такой силы, что пытавшийся попасть в жилое помещение мужчина упал спиной на лестничную площадку и ударился головой. Пострадавший был доставлен в больницу, однако медики спасти его жизнь не смогли. Он скончался от черепно-мозговой травмы.

Отметим, волжанин вину в причинении смерти по неосторожности признал. В ближайшее время точку в разбирательстве поставит Волжский городской суд. Распустившему руки мужчине может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.

