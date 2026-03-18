



Много лет гималайская медведица Ася была одной из звезд цирковой труппы и, выходя на арену, купалась в лучах софиты и славы. Но заслуженный отдых требуется даже опытным мастерам. Официально завершив свою карьеру, 14-летняя артистка переехала в волгоградский зооцентр «Дино». О ее прошлом, настоящем и будущем расскажем в материале ИА «Высота 102».

К долгой дороге и частым переездам Асе, конечно, не привыкать. Начав свою «карьеру» в Краснодарском передвижном цирке, спустя несколько месяцев медведица обрела новых хозяев.

- Когда у работников передвижного цирка что-то не заладилось, они стали продавать животных. Узнав об этом, я забрал себе сразу двоих гималайских медвежат – Асю и ее старшего брата Егора, - вспоминает основатель цирковой династии Николай Довгалюк. – Наши новые артисты быстро освоились и начали работать с моим старшим сыном Кириллом и его супругой Надеждой.





Артистичная медведица, вызывавшая у зрителей улыбку своим номером с мячами, Ася колесила по городам и весям. Сначала в компании с Егором, а после – уже в одиночку.

- Медведи – очень загадочные существа. Они- единственные животные, у которых нет мимики. Если тигр или лев хочет напасть, то он начинает активно дергать хвостом, у него поднимаются ушки. С поведением медведя разобраться не так просто. Он может подойти, чтобы поиграть или резко ударить лапой. Ошибочно полагать, что мишка – неповоротливый увалень. Животное с мгновенной реакцией, он резко ударяет лапой, - отмечает Николай Довгалюк. – В какой-то момент Егор стал проявлять агрессию. По какой причине случилась столь ощутимая перемена в его настрое, мы не пониманием до сих пор. Но из-за этого мы были вынуждены отдать его другим владельцам. Гималайского медведя забрал хозяин таежной гостиницы в Красноярском крае. Егора поселили в большом вольере, в котором он чувствует себя весьма вольготно.

Поворот в цирковой жизни Аси случился в пандемийные времена. Дрессировщики предполагают, что свою былую форму и желание работать медведица потеряла из-за долгого простоя.

- За год до пандемии она работала с удовольствием и самоотдачей. А после того, как вся наша жизнь встала на паузу, Ася стала часто засыпать, - говорит основатель цирковой династии. – После этого мы решили отпустить ее на заслуженный отдых. Еще несколько лет она гастролировала вместе с нами, а на днях переехала в волгоградский зооцентр «Дино».

«Любовь - это в первую очередь ответственность»

В новых пенатах Ася быстро ощутила себя «своей». Животное, много лет отработавшее в цирке, ничуть не испугалось новых людей и, как полагается настоящей артистке, постаралась показать себя во всей красе.

- Артисты цирка династии Довгалюк – наши давние друзья, которые первыми пришли на помощь, когда нам привезли конфискованных диких животных, - рассказывает руководитель зооцентра Анжела Макарова. – Поэтому, когда они попросили приютить у себя Асю, мы сразу согласились. Конечно, это решение далось им непросто, ведь они действительно любят медведицу. Но любовь – это в первую очередь ответственность. Чтобы не ломать животное и не заставлять ее выходить на арену вопреки ее воле, они решили отвезти ее в новый дом.





Оставаясь в большом вольере в одиночестве, гималайская медведица не скучает по сородичам.

- В отличие от львов, которые живут только группами, медведи по своей природе – одиночки, поэтому Ася чувствует себя очень комфортно, - улыбается Анжела Макарова. – В большинстве своем животные попадают к нам из плохих условий – больные, с поломанной психикой. Но Ася – исключение. Она – адаптированная медведица с хорошей психикой и хорошими манерами. Привыкшая к вниманию человека, она любит покрасоваться перед нами. А мы стараемся разнообразить ее жизнь, ведь медведи – очень умные животные. Чтобы ей не был скучно в вольере, мы делаем тайнички, в которые складываем для нее вкусняшки.

В скором времени в жизнь Аси вернутся и любимые ею водные процедуры – бассейн для отправившейся на пенсию медведицы волгоградскому зооцентру планируют передать артисты цирка.

- Сейчас медведице 14 лет. И мы надеемся, что она проживет у нас долгие годы – при хорошем раскладе мишки могут жить до 45 лет, - отмечает руководитель зооцентра. – Выйдя на пенсию, она может позволить себе многое – например, сладкий сон не только ночью, но и днем.

В скором времени в зооцентре «Дино» ждут еще одного постояльца. Из Большого московского цирка в Волгоград привезут львенка. Не прижившись среди сородичей в цирке, здесь, в приюте для диких животных, он поселится в вольере с ищущим друга льва по кличке Алекс.

Фото Алексея Сидоренко