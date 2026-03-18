Волгоградский лейтенант отличился в боях в зоне СВО





Волгоградец отличился подвигом в ходе специальной военной операции. Как рассказали в пресс-службе администрации города, уроженец города-героя за мужество и героизм при выполнении боевых задач неоднократно был представлен командованием к государственным наградам.

Боец в звании гвардии лейтенанта в настоящее время проходит службу в зоне спецоперации. Благодаря своим морально-деловым и волевым качествам он получил заслуженный авторитет у сослуживцев и высокую оценку командования.

– Высокий уровень самодисциплины и самоорганизации позволяет волгоградцу эффективно исполнять свои должностные обязанности в сложной боевой обстановке. Жители Волгограда по праву могут гордиться своим земляком – достойным наследником ратной славы воинов, – говорится в письме на имя мэра Волгограда.

В связи с тем, что герой из Волгограда продолжает нести военную службу, его имя не разглашается.